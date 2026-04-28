「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）広島が今季最多１８安打＆最多の１１得点で連敗を３で止めた。９戦ぶりに３得点以上を記録。坂倉が４打点の大暴れで先発・床田が今季初勝利をあげた。相手先発・則本を攻略した。三回に菊池と坂倉の適時打で２点を先制。五回には坂倉が右翼へ２号３ランを放ち、ドラフト１位・平川にも開幕戦以来の打点となる適時打が生まれた。チーム打率は試合前の・２０２。貧打にあえいでいた