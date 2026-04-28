「ママ友」なんて言葉大嫌いなんだもの！▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。転職や異動、子どもの入学など、変化の多い時期ですよね。建築資材会社で働く一ノ瀬圭子さんも、育休復帰から2年が経過。第1子・太郎くんは保育園にすっかり慣れ、仕事も順調で「いい感じに回せているかも！」と思っていました。そんな中で訪れた、昇進と第2子妊娠というダブルのおめでた。うれしい反面、日々のドタバタはさら