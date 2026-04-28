ジェフユナイテッド千葉は28日、今月25日にU等々力で行われた第12節・川崎F戦で暴力行為、会場運営の妨害を行った観戦者1人に無期限入場禁止処分を下したと発表した。千葉は「ジェフユナイテッド市原・千葉では安心・安全なスタジアム運営に引き続き取り組んでまいります」と伝えている。