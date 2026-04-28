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次回の「踊る！さんま御殿!!」は5月5日（火） 20時00分〜21時00分放送！お楽しみに！【旅のトラブル大報告会】飯尾和樹（ずん）大沢あかね大吉洋平風間俊介小林陵侑しずちゃん（南海キャンディーズ）平 祐奈伊達花彩（いぎなり東北産）西川貴教細川たかし本仮屋ユイカ渡辺翔太（Snow Man）50音順