8回、代打で勝ち越し打を放ちガッツポーズするソフトバンク・中村晃＝京セラドームソフトバンクが逆転勝ち。0―1の七回に笹川の適時打で追い付き、八回に代打中村晃の勝ち越し打などで3点。九回は栗原の3ランで突き放した。松本晴は6回1失点。上茶谷が2勝目。オリックスは4連勝で止まり、椋木が初黒星。