HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、命運をかけた中間審査でAOIが厳しい評価を受けた。【映像】「ルックスが完璧」と絶賛された練習生（注意されたパフォーマンスも）候補生4人の中から、最終審査に進める2人が決まるロサンゼルスでの中間審査がスタート。AOI（大谷碧空・19歳）は俳優として活躍している候補生で、ダンスや歌は未経験だが、これまでの審査では高い表現力を