6回ヤクルト1死、武岡が中越えに本塁打を放つ＝神宮ヤクルトが連敗を3で止め、阪神と入れ替わって首位浮上。6―4と追い上げられて迎えた六回に登板した荘司の好救援で流れを引き戻し、直後の武岡の一発で突き放した。阪神は才木が二回に畳みかけられて6失点KOで今季初黒星。