【ニューヨーク＝木瀬武】２８日午前のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の６月渡し価格が１バレル＝１００ドルを突破した。１００ドル台をつけるのは１３日以来、約２週間ぶり。一時、前日終値比５・７％高の１０１ドル台まで上昇した。米国とイランによる戦闘終結に向けた週末の協議が実現せず、市場では交渉が停滞するとの見方が強まっている。原油供給の制約解消に対する期待が後