◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神の森下翔太外野手（25）が8回の打席で左足に自打球を当てて、途中交代した。この回、先頭打者で打席に入った森下は木沢のシュートをスイングした際に打球が左足の親指付近に直撃。激痛でその場に倒れ込んだ。急いでトレーナーが駆け付けたが、痛みは治まらず田中コーチ、和田ヘッドコーチの肩を借りてベンチへ。そのまま交代となると、神宮球場は静まりかえった