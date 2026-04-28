HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、中間審査を終えた候補生たちの劇的な成長に、スタジオキャスト陣から驚きと称賛の声が止まらなかった。【映像】指原も驚いた可愛すぎる15歳練習生（大開脚する姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス