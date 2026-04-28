ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関ＧＷ特選」は２９日、開幕する。今節から新エンジン、新ボート、新燃料のＥ３０ガソリンで実施。地元主力の長尾章平（４１＝山口）でも、「あまり分かってないが、曲がれない感じなのでこのままではレースできない。ただ、伸びられることもなかったのでそこだけは戦えるんじゃないですか。調整はとりあえず全部見る予定」と、さすがに相棒３９号機の感触は手探り状