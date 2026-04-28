巨人が２８日の広島戦（東京ドーム）に１―１１で敗れ連勝は２でストップ。広島の先発・床田を前に打線が封じ込められた。突破口をつかめなかった。連勝で９連戦の初戦に臨んだ阿部巨人だったが、打線は床田を前に序盤から沈黙。凡打と三振の山を築き、６回二死まで無安打となかなか快音が響かなかった。この日のチーム初安打となるキャベッジの５号ソロでなんとか１点を返したものの、これが最初で最後の得点となった。待望