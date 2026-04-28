ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』に、杏と古川雄大が出演することが発表された。【写真】劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』全国MERマップ本作は、2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版第3弾。喜多見（鈴木亮平）、夏梅（菜々緒）に新メンバーを加えた【新生 TOKYO MER】チームは、東京を襲