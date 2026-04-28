【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―広島・森下暢仁（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・山野太一―阪神・高橋遥人（１４時・神宮）◆中日・桜井頼之介―ＤｅＮＡ・島田舜也（１４時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆西武・高橋光成―日本ハム・達孝太（１４時・ベルーナドーム）◆ロッテ・西野勇士―楽天・前田健太（１４時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・田嶋大樹―ソフトバンク・大関友久（１４時・京