アメリカで開催されたコーチェラフェスティバルでヘッドライナーを務めて話題をさらった直後、ジャスティン・ビーバーが久しぶりに我が子との写真をインスタグラムに投稿しました。世界的ステージで観客を魅了した直後とは思えない、穏やかなひとときに注目が集まっています。 子どもを抱えながら釣りを楽しむ姿 公開されたのは、自然に囲まれた湖のほとりで、子どもを抱えながら釣りを楽しむ一