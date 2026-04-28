INIが、本日4月28日(火)に公式YouTubeにて生配信「INI 春の決起集会」を実施し、グループ初の東京ドーム公演を含む東阪ドームツアーを開催することを発表した。INIは4月22日(水)に8thシングル「PULSE」をリリースし、初日にハーフミリオンを突破。デビューシングルから9作連続ハーフミリオン超えを記録し、オリコン週間シングルランキング(5月4日付)でも1位を獲得した。また、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“To