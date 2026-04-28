◆パ・リーグロッテ３―１楽天（２８日・ＺＯＺＯマリン）楽天は今季３度目の３連敗を喫し、最大４あった貯金生活から一転、借金生活に突入した。打線が相手先発のジャクソンの前に沈黙した。６回１死で太田が右前打を放つまで快音は響かず。５四死球をもらうも７回無得点に抑え込まれた。三木肇監督は「投手が頑張っているうちに先に点を取ってあげたいよね。ジャクソン投手もいいんだけど、先にチャンスをくれたから。荘司