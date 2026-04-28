髪の長さを大きく変えずにイメチェンしたい大人女性には、外ハネボブがおすすめです。いつものボブスタイルも、シルエットに変化をつけるだけで、今の空気に似合う軽やかな雰囲気にアップデートできるかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、美しいシルエットの外ハネボブをご紹介します。 ふんわりと広がる、顎ラインの外ハネくびれボブ 顔まわりをふんわりとさせつつ外ハネに整えた、フェミニンな