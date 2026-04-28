埼玉県行田市で、住宅の網戸が焼かれるなどし、現金が盗まれる被害が相次ぎました。◇埼玉県行田市の閑静な住宅街から1本の通報が入りました。通報「勝手口のドアが開放状態で、室内から現金などが盗まれた」26日の未明から朝にかけ、住宅の勝手口の網戸が焼かれ、勝手口を開けられて室内にあった現金およそ32万円やキャッシュカードが盗まれる事件が起きました。警察によりますと、勝手口に設置された網戸を焼いてそこから