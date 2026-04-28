「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）ヤクルトは打線が２桁得点と大爆発して勝利を収めて連敗を３で止め、首位の座を奪回した。二回にいきなり“イケヤマジック”がさく裂し打者一巡の猛攻で一挙６点を奪った。先頭・赤羽の三ゴロを三塁手・佐藤輝が一塁に悪送球。相手のミスにつけ込んだ。岩田の右前打で無死一、二塁とすると古賀の中前打で１点を先制。なおも一、三塁から武岡の右前打で２点目。続く投手・吉村が