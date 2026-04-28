◇セ・リーグ巨人1―11広島（2026年4月28日東京ドーム）巨人は23年4月27日の阪神戦の19被安打以来となる3年ぶりの18被安打を浴びて11失点し大敗。連勝は2でストップし貯金は3となった。打線も床田の前に5回まで無安打に抑えられるなど3安打1得点。阿部監督は「なんか全部流れが向こうにね。こっちが打っても全部いいとこ飛んでアウトになったり。もうほんと流れを持ってこられなかった。床田君にもいいとこ投げられて。