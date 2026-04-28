社会民主党のラサール石井参院議員が27日にX（旧Twitter）を更新。ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の鑑賞会動画での吉村洋文大阪府知事の発言を「気持ち悪」と批判したものの、ネット上からツッコミが集まっている。 現在配信中の「恋愛病院」（ABEMA）。前安芸高田市長の石丸伸二氏が出演していることで話題になっている。 今回の騒動の発端となったのは、25日にビジネス動画メディア「ReHacQ」で公開さ