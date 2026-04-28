◇パ・リーグオリックス1―7ソフトバンク（2026年4月28日京セラドーム）オリックスの京セラドームの連勝は「11」、チームの連勝も「4」で止まった。1点リードの7回に登板した山崎が同点とされると、8回からは3番手で椋木がマウンドへ。先頭の周東の二塁打などでピンチを招くと、代打の中村晃に左前にしぶとく落とす勝ち越し打を浴びた。2死から牧原大にも適時打を浴びて降板した。今季10試合に登板し、10回を投げ被安