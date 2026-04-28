「ロッテ３−１楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２連勝。借金を４月１０日以来の３に減らした。先発のジャクソンが７回１安打無失点、１２奪三振の力投で２勝目を挙げた。最速１５５キロの直球にナックルカーブ、チェンジアップを交えて、五回まで１１三振と量産。六回１死まで無安打に抑える力投だった。チームでは４月１日に勝利投手となったジャクソンを最後に、１９試合連続で先発投手に白星がつい