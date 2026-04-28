【大人のための最新オーディオ大全】リモートワークやビデオ会議が定着した今、ビジネスツールとしてのオーディオという新たな判断基準が生まれている。ポイントとなるのは会議での声の明瞭さを決める通話マイクの性能と、長時間装着しても疲れない快適性。ノイズ処理に長けたマイク性能や、周囲の音を遮断せず自然に聞き取れるオープンイヤー型など選択肢も増えてきた。コト効率を最大化する「ワークスタイルオーディオ」を導入し