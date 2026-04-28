金子玲介の『私たちはたしかに光ってたんだ』（文藝春秋）が4月9日（木）に発売され、各界からコメントが発表された。 【画像】『私たちはたしかに光ってたんだ』コメントを寄せた著名人たち 高校生の瑞葉（みずは）がクラスメイトの朝顔（あさがお）に誘われて結成したバンド〈さなぎいぬ〉。4人の夢は、いつか紅白に出ること。荒唐無稽に思えたその夢は、朝顔が初めて作ったオリジナル曲「光」を聴いた瞬間、色を変える。