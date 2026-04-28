俳優の清原果耶さんは4月28日、自身のInstagramを更新。1カ月以上ぶりの投稿で、美しいモデルショットを公開しました。【写真】清原果耶のモノクロショット「美し過ぎる〜」清原さんは「本日発売の『25ans』2026年6月号にてCartierのジュエリーを身につけさせていただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。ジュエリーを身に着けたモデルショットです。表情やポーズから、格好良さと色っぽさがあふれています。素材の美しさを生