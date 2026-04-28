「コツコツ貯金で老後資金を貯めよう」は、インフレと長生きリスクで資金が目減りする危険な考え方です。では「もう50代だから投資は遅い」のでしょうか。実は55歳から始めても75歳になるまでに20年の運用期間があり、長期の「ほったらかし投資」は老後資金に大きな力を発揮します。自身も65歳まで会社員として働き、現在はFPとして活動する首藤由之氏の著書『これだけ差がつく！老後のお金』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）