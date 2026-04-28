長崎自動車が28日に90周年を迎え、長崎市で記念イベントを開きました。 （小林勇大アナウンサー） 「きょう創業90周年を迎えた長崎自動車。当時運行していたバスの写真など、これまでの歩みを知ることができます」 1936年に創業した長崎自動車。 鍛冶屋町⇔茂木間の路線営業から開始。 以来、地域に根差した公共機関として人々の移動を支え続けてきました。 長崎市のみらい長崎ココウォークに