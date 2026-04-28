ゴールデンウイークなどの長期休みに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）への家族旅行を計画している方も多いのではないでしょうか。 シニア世代を含めた3世代での旅行となると、「体力的に1日歩き回れるか不安」という声も聞こえてきそうです。しかし、車イスを上手に活用すれば、シニアの方でも無理なく快適にパークを満喫することができます。今回は、車イスで楽しむための注意点やおすすめアトラクションなど、「リアル