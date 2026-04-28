◇セ・リーグ巨人ー広島（2026年4月28日東京D）巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が28日、日本テレビの「DRAMATIC BASEBALL 2026 巨人×広島」にゲスト出演。これが引退後初の野球中継出演となった両軍OBが、巨人・坂本勇人内野手（37）への思いを語った。長野氏にとって坂本は、2012年に最多安打のタイトルを分け合うなど、12年間ともにプレーした同志。自身の引退セ