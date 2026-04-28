飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を終えた。12R終了後に優勝戦の枠番選択会が行われ、以下のように決まった。4日間の平均競走得点の上位選手から選択し、その順番の通りに各選手が内枠から選択した。この大会連覇を狙う佐藤励は得点最上位。そのまま1枠を獲得した。（1）佐藤励（2）青山周平（3）永井大介（4）黒川京介（5）金子大輔（6）荒尾聡（7）高橋貢（8）長田稚也