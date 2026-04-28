茅ケ崎市役所（資料写真）神奈川県茅ケ崎市は２８日、育児や病気などで休業した職員をカバーした職員に対して、勤務成績に応じて支給する「勤勉手当」を加算する制度「ありがとう加算」を導入すると発表した。県内自治体では初めての取り組みで、育児休業の取得を促進し、業務を代替する職員の働きがいの向上を図る。対象者は育児や介護、病気や退職などで欠員が生じて１カ月以上補充されなかった職場で、不在の職員の業務を代