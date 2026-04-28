【モデルプレス＝2026/04/28】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当する新番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が22日深夜に放送された。人気芸人と美女26人のバトルが勃発した。【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持