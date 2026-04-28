ＪＲＡが購入、育成した２歳馬のトレーニングセール「２０２６ＪＲＡブリーズアップセール」が４月２８日、中山競馬場で開催された。今年で２２回目を迎えて、オンラインビッドシステムによる購買を含むセリ方式で行われた。上場頭数は７７頭で、７１頭（牡馬３８頭、牝馬３３頭）が売却された。今年はエフフォーリア産駒の３頭を含む１６頭の新種牡馬の産駒が上場されて、カラヴァッジオ産駒の牡馬「ブライトメッセージの