◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２８日、栗東トレセン大阪杯４着のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は坂路をゆったりとキャンターで調整し、翌日の追い切りに備えた。宮調教師は「絶好調。何も問題ないよ」と状態の良さを伝えた。今年に入り、寿Ｓ、小倉大賞典を連勝。前走のＧ１でも最後まで鋭く脚を伸ばして上位に食い込むなど、５歳を迎えての