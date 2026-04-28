◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（２８日・京セラドーム）ソフトバンクは同点の８回、先頭の周東佑京が二塁打を放つと、３番の栗原陵矢が送りバント。１死三塁で近藤健介は申告四球となり、続く代打・中村晃がカウント２―２から椋木蓮のフォークを遊撃の後方にポトリと落とす勝ち越し打を放った。「何とかランナーをかえすこと、その考えだけでした」と３６歳のベテラン。昨年１１月に腰の手術を受け、２月のキャン