◆パ・リーグオリックス１―７ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックスが今季初の５連勝を逃し、京セラドーム大阪での連勝も１１でストップした。６回を終えて１点のリード。先発・ジェリーは無失点で粘り、来日初勝利の権利を持ったまま降板した。誤算だったのは勝ちパターンのリリーフ陣。７回に山崎が追いつかれ、８回は開幕から１０試合連続で無失点だった椋木が３失点と崩れた。開幕４試合で援護点はわずか