◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）阪神がセ・リーグ２位ヤクルトに敗れ、首位から陥落した。先発・才木浩人が２回、ツバメ打線に捕まった。佐藤の悪送球で出塁を許し、右翼・森下と中堅・福島の“お見合い”で先制点を献上した。無死一、二塁から、「９番・投手」の吉村に四球を与えて満塁のピンチに追い込まれ、続く長岡にフェンス直撃の２点二塁打を浴びた。この回に一挙６失点。１イニング６失点