香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3のプレーオフ準々決勝。香川ファイブアローズ（レギュラーシーズン1位）が28日、あなぶきアリーナ香川で金沢武士団（同8位）と対戦し、82対69で勝利しました。 前半を7点リードして折り返したファイブアローズですが、第3Q、金沢に一時逆転を許します。 それでも第4Qファイブアローズは高橋育実がフリー