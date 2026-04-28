◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人がゴールデンウィーク９連戦初戦に完敗した。先発・則本昂大が５回１２安打６失点。打線も広島の床田の前に６回途中まで無安打に抑えられ８回１失点の好投を許した。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―則本が打たれた「そうだね、全部流れが向こうに。こっち側は打っても全部いいところに飛んでアウトになったりね。本当に流れを持ってこ