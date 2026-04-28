女優でタレントの松村沙友理が２８日、ＹｏｕＴｕｂｅの「もぐもぐさゆりんご」チャンネルを更新。ショート動画をアップした。コップにルビーレッドキウイとヨーグルト、牛乳、蜂蜜を入れ「おいしくな〜れ！！」と“魔法”をかけて完成。『さゆキウイ』としてキウイを使ったアレンジレシピを紹介した。「さゆりん、さゆりん、さゆりんりん、さゆりん、さゆりん、さゆりんご。甘い蜜たっぷりさゆりんご。みなさんご賞味いかが