◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）ヤクルトは、前回対戦でセ・リーグタイ記録の１６奪三振を喫した才木を２回でマウンドから引きずり下ろし攻略に成功。阪神に大勝して首位に浮上した。打者一巡の猛攻で雪辱を果たした。まずは古賀のラッキー先制打だ。０―０の２回無死一、二塁。才木の４球目のスライダーを中堅方向に打ち上げると、中堅手・福島と右翼手・森下がお見合い状態になって捕球できず、