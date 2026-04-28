シリーズ累計販売数1,000万個*を突破した人気ヘアケアブランドcoconeから、ミッキーマウス限定デザインの「coconeクレイクリームシャンプー モイスト」が数量限定で登場♡2026年5月20日（火）より順次発売されます。毎日のヘアケア時間をもっと楽しくしてくれる、特別感たっぷりのボトルは見逃せません。可愛さと実力を兼ね備えた注目アイテムです。 ミッキーマウス限定デザインに注目