旦那さんが仕事帰りに外食をするとなれば、一般的には「夕飯はいらないと」連絡がくるもの。その日の料理担当としては旦那さんの分は作らないでしょうが、後から「やっぱり食べる」と言われるとカチンときますよね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『夕飯を準備した後の「ご飯いらない」はとてもムカつくけれど、「いらない」と言ったのに作り終わってから「やっぱりいる」と言われるのもイラッとす