『尾崎世界観の書かなかったこと日記』（KADOKAWA）が6月22日（月）に発売される。 【画像】尾崎世界観の『ダ・ヴィンチ』連載が書籍化 ロックバンド・クリープハイプのフロントマンであり、著作が2度芥川賞にノミネートされるなど作家としても注目を集めている尾崎世界観。尾崎が本とマンガのカルチャー誌『ダ・ヴィンチ』にて2024年12月25日から2025年12月24日までの1年間を毎日記録した連載「尾崎世界