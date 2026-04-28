私はリサ。妊娠中、ノボルさんからベビーカーの購入を拒否されました。ちょうど連絡をくれた学生時代の友だちであるオトハに借りられたのですが、ノボルさんから「交通費を使うな」「家に入れるな」と指示され、玄関先でベビーカーを受け取ることに。オトハは戸惑っていましたが、ノボルさんの言う通りにしたのでこれで正しいはずです。数年後、今度はベビーカーを汚れたまま返すように言われました。オトハは怒っていましたが……