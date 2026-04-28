◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 10-5 阪神(28日、神宮球場)首位・阪神はヤクルトとの首位攻防戦の初戦を落としました。先発・才木浩人投手は2回、味方のエラーで先頭を出塁させると、そこから3連打を浴び2点を失います。さらに今季1軍初出場の内山壮真選手にもタイムリーヒットを打たれるなどこの回一挙6失点。3回の攻撃で代打が出され、才木投手は2回6失点(5自責点)で降板となりました。6点を追いかける打線は4回、大山悠輔選手