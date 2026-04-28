◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 10-5 阪神(28日、神宮球場)ヤクルトは阪神との首位攻防初戦に勝利しました。試合前時点で首位とゲーム差なしの2位に付けていたヤクルトは、打線が2回に大量得点。阪神先発・才木浩人投手に、この日1軍登録された内山壮真選手の一打など計4本のタイムリーを浴びせ、打者一巡の猛攻で一挙6点を挙げました。先発・吉村貢司郎投手は序盤3イニングを無安打投球。しかし4回に大山悠輔選手に3ランを被弾す