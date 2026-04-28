◇セ・リーグ阪神5―10ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神はヤクルトとの首位攻防第1ラウンドに敗れて首位から陥落した。先発の才木が2回に味方の失策をきっかけにピンチを招くなどヤクルト打線につかまって2回6失点KO。打線は大山の2ランなどで一時は2点差まで詰め寄ったが、救援陣が踏ん張れず突き放された。また、この日は中野が7回に代打を送られ、8回には森下が左足に自打球を当てて途中交代。主力のあす以降の状